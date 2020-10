Ventimiglia: manifestazione tra il ponte 'Doria' e piazza Costituente, traffico bloccato. Ascheri "Non è tollerabile" (Foto e Video)

Strada parzialmente bloccata a Ventimiglia nella zona del ponte ‘Doria’, per una manifestazione di alcuni gestori delle sale gioco che protestano contro la chiusura alle 18, imposta dal Dpcm del Governo. I manifestanti sono scesi in piazza alle 17.30 e hanno chiesto anche la presenza del Sindaco Gaetano Scullino. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine mentre i circa 50 presenti stanno facendo transitare i mezzi a singhiozzo, di fatto bloccando il traffico.

L’Assessore Giovanni Ascheri ha duramente criticato i manifestanti e i modi attuati: “Mi domando se si tratta di una manifestazione autorizzata e non lo credo. Mi chiedo perché le forze dell’ordine non ripristinano la situazione, anche perché vedo pochi commercianti e non capisco quali categorie rappresentino queste persone. Se si dovesse ripetere non tollereremo una situazione così”.

Il Sindaco Gaetano Scullino ha capito la protesta ma non ne ha condiviso le modalità: “La città sta attraversando un periodo di vera difficoltà già da febbraio. Il lock down, l’alluvione ed ora il decreto che mortifica il commercio. Come Sindaco devo salvaguardare la sanità e la parte economica ma questa è una manifestazione che capisco ma non condivido. E’ inaccettabile bloccare una strada. Io ho parlato con i manifestanti ma non si può cambiare un decreto ministeriale bloccando una città, ma con manifestazioni, raccolte firme o altro. Certo lo Stato deve intervenire e non solo per il nuovo Dpcm perché servono soluzioni per i commercianti, che hanno subito danni importantissimi. Rispetto la loro protesta ma non condivido la scelta di bloccare una città in questo modo”.

Problemi di traffico vengono segnalati in direzione del confine di Stato mentre è bloccato dalla Francia verso l’Italia. Al momento la situazione è sotto controllo ma la manifestazione è in atto.

(Foto di Tonino Bonomo)