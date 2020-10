Isole ecologiche nel centro di Arma di Taggia: via al servizio per le attività già a novembre

Entro novembre dovrebbero essere messe in funzione le prime isole ecologiche di Taggia. Il Comune in questi giorni sta procedendo a identificare tutte le attività di Arma di Taggia che saranno chiamate a iniziare ad usare i due nuovi punti per la raccolta differenziata, posizionati nei giorni scorsi a lato di piazza Marinella e a ridosso della pista ciclabile.

In questa fase soltanto i negozi, bar e ristoranti e più genericamente tutte le utenze non domestiche, potranno usare il nuovo sistema. L'obiettivo è di dare il via a una sperimentazione graduale sul territorio armese, con l'intenzione di allargare l'uso delle isole ecologiche anche alle abitazioni in un secondo momento.