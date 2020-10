In attesa dell'ultimazione di alcune opere complementari ai lavori di messa in sicurezza di Rio Oliveto, il sindaco Claudio Scajola ha disposto la riapertura, a partire dal pomeriggio di oggi, di Via Musso, strada che conduce a Costa d'Oneglia.

Sarà contestualmente chiuso il collegamento provvisorio realizzato sulla bretella di accesso all'autostrada. Via Musso era stata chiusa nel mese di agosto a causa dei lavori di messa in sicurezza di rio Oliveto.