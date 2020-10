Con 152 iscritti, strepitoso successo oggi della StraCamporosso 2020

Con 152 iscritti, strepitoso successo della StraCamporosso avvenuta in data odierna. “Abbiamo superato il nostro record – spiega il Presidente ACEB Stefano Urso -. Siamo felici perché in tempi di covid non ci si aspettava un risultato simile. Tutta la manifestazione è avvenuta nel rispetto delle regole anti-covid.

Ringrazio l'amministrazione comunale di Camporosso, tutti i nostri sponsor, il mio staff composto da Consiglieri e Volontari di ACEB perché senza di loro non avrei fatto nulla, da soli non si va da nessuna parte. Ringrazio ancora la Croce Azzurra di Vallecrosia per l'assistenza sanitaria, la Protezione Civile di Bordighera che hanno garantito il rispetto delle norme, Gino Bruzzone che ha presentato come solo lui sa fare tutta la manifestazione, gli inventori della StraCamporosso che sono Piera Parodi e Kees Smit.

Tutto il ricavato andrà nel fondo di solidarietà del comune di Ventimiglia, colpita dalla recente alluvione. Seguiteci sui nostri social, abbiamo ancora 5 eventi in programma entro la fine dell'anno".

La classifica scaricabile in PDF https://www.aceb-ets.com/wp-content/uploads/2020/10/Classifica-StraCamporosso-2020.pdf