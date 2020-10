Al Casinò di Sanremo la consegna dei premi San Romolo: personale sanitario e volontari insigniti del merito per le Opere Sociali (Foto e Video)

Sanremo non si ferma e onora la propria tradizione. Dopo la Messa di questa mattina, al Teatro dell’Opera del Casinò si è svolta la tradizionale consegna dei premi San Romolo, il riconoscimento ai cittadini che si sono particolarmente distinti nell’anno in corso.

Il premio San Romolo per l’Imprenditoria è andato a Fiorenza Cassini Lolli, 82enne mamma di Claudia e titolare dell’omonimo albergo insieme al marito Andrea, ex sindaco di Sanremo. Per la Cultura è stata premiata Marzia Taruffi, 58enne giornalista e responsabile dell’ufficio stampa e cultura del Casinò.

Il premio San Romolo per lo Sport è andato a Fabio Carota, 51 anni, attivo e impegnato sul territorio nell’organizzazione di molti eventi. Speciale il riconoscimento per le Opere Sociali, intitolato quest’anno al personale sanitario e del volontariato impegnato nell’emergenza covid. Lo ha ricevuto simbolicamente il sindaco Alberto Biancheri dalle mani dell’assessore ai Servizi Sociali, Costanza Pireri.

Le interviste dal Teatro dell'Opera del Casinò

Infine il riconoscimento di cittadino benemerito è andato a Davide Conrieri, 72enne laureato alla ‘Normale’ di Pisa. La cerimonia del Casinò è stata anche l’occasione per presentare l’Inno a Sanremo, composto da Marco Reghezza e con il testo di Angelo Nota.