Sanremo: l’emergenza non ferma la tradizione, con la Messa a San Siro iniziano i festeggiamenti per San Romolo (Foto e Video)

Mascherine indossate e distanziamenti rispettati per un 13 ottobre destinato, a modo suo, a rimanere nella storia della città. Sanremo non si ferma e onora la propria tradizione anche nell’anno dell’emergenza. Alle 10.30 nella concattedrale di San Siro si è svolta la messa di San Romolo alla presenza del vescovo Mons. Antonio Suetta, del sindaco Alberto Biancheri e delle massime autorità civili e militari cittadine.

Alle 16 al Casinò è in programma la consegna dei premi San Romolo e la proclamazione del cittadino benemerito. Sarà anche l’occasione per presentare l’Inno a Sanremo, composto da Marco Reghezza e con il testo di Angelo Nota. Cittadino benemerito sarà Davide Conrieri, 72enne laureato alla ‘Normale’ di Pisa.

I premi San Romolo, invece, saranno consegnati a: Fiorenza Cassini Lolli, 82enne mamma di Claudia e titolare dell’omonimo albergo insieme al marito Andrea, che è stato sindaco della città e purtroppo scomparso. Per la cultura il premio andrà a Marzia Taruffi, 58enne giornalista e responsabile dell’ufficio stampa e cultura del Casinò.



Per lo sport, invece, sarà premiato Fabio Carota, 51 anni che è particolarmente impegnato nell’ambito sportivo, sia attivamente che nell’organizzazione di molti eventi. Per quanto riguarda le ‘Opere sociali’, il premio di quest’anno andrà al personale sanitario e del volontariato, impegnato nell’emergenza Covid. Proprio per questo Costanza Pireri, assessore competente del Comune, consegnerà simbolicamente il premio al sindaco Biancheri.