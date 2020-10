Sanremo: il mercato è tornato a casa, oggi la 'prima' per i banchi in piazza Eroi (Foto e Video)

Dopo l'annullamento di sabato causa maltempo, il mercato bisettimanale di Sanremo oggi è tornato finalmente a casa. I banchi sono di nuovo in piazza Eroi Sanremesi, come operatori e commercianti di zona chiedevano orami da mesi.

Il Comune ha lavorato a lungo per fare in modo che fossero rispettate le norme anti covid e, per la prima volta nella storia del mercato, anche tutti i regolamenti di sicurezza per l'anti incendio. Un mercato a norma, sicuro e con un preciso senso di ordine diffuso. Il tutto senza perdere posti per moto e motorini.

Il vero test, però, sarà sabato con una presenza di clienti maggiore rispetto al martedì.

Soddisfatto anche l'assessore Mauro Menozzi che questa mattina ha fatto visita in piazza.

Resta però da sciogliere il nodo degli spuntisti, gli operatori che non hanno posto fissi ma partecipano al mercato in sostituzione. Non tutti i loro spazi, infatti, sembrano consoni alle necessità. Serviranno, quindi, ulteriori verifiche per fare in modo che al mercato non ci siano troppi scontenti.

Da risolvere anche la questione degli spazi per i furgoni e le auto degli operatori.

Intanto già da questa mattina la Polizia Municipale ha effettuato controlli in piazza per verificare che gli spazi siano stati occupati correttamente e i controlli proseguiranno anche sabato e nei giorni successivi.