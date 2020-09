Sanremo: in tanti ieri in piazza Colombo per consegnare mozziconi per il 'Cicca Trophy' dei Deplasticati (Foto)

I Deplasticati proseguono nel loro impegno per ripulire la città rimediando agli scempi di chi ogni giorno abbandona rifiuti senza il minimo rispetto del prossimo e dell’ambiente.

L’associazione matuziana ha dichiarato 'guerra' da tempo ai mozziconi con diverse iniziative che hanno visto i volontari raccoglierne a migliaia in giro per la città. E così si è svolta la seconda edizione del “Cicca Trophy”, la sfida a chi raccoglie più mozziconi a Sanremo.

La raccolta poteva fare fino a ieri, in qualsiasi luogo e con qualsiasi orario e sarà possibile anche partecipare in coppia. In molti hanno portato i mozziconi (all’interno di sacchetti biodegradabili) entro le 18.30 di ieri al gazebo in piazza Colombo.

I premi in palio:

1° posto: un buono spesa Coop da 70 euro

2° posto: un buono spesa Coop da 50 euro

3° posto: set da viaggio Volvo (sacca, Impermeabile e borraccia) offerto da Auto Viale

4° posto: un aperitivo per due persone al Rolling Stone

5° posto: mezzo chilo di miele offerto da Miele&Delizie

Al concorrente più giovane verrà consegnata una borraccia offerta da I Deplasticati e dal Centro Aiuto alla Vita.

Nelle prossime ore i 'Deplasticati' stileranno le classifiche.

(Foto di Tonino Bonomo)