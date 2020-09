Imperia: da oggi la Protezione Civile ha un'arma in più contro gli incendi, una autobotte restaurata (Foto)

Proprio ieri si è registrato un incendio boschivo in località Torrazza a Imperia, anche se quest’estate va in archivio senza gravi roghi nella nostra provincia. Ma c’è una buona notizia per chi esegue i soccorsi in merito.

Si tratta della Protezione Civile del capoluogo che, da oggi e dopo un lungo periodo, ha inaugurato i lavori di restauro di una autobotte, particolarmente utile per fronteggiare l'emergenza degli incendi boschivi.

Il mezzo è un Iveco VM90 allestito Baribbi, che è stato in servizio al Corpo Forestale dello Stato, sicuramente un valore aggiunto per la comunità. Con la nuova autobotte gli uomini della Protezione Civile imperiese, avranno un’arma in più contro gli incendi.

L’associazione, inaugurando il mezzo ha voluto ringraziare il comune, le aziende e le persone che hanno dato una mano nella realizzazione del restauro.