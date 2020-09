Elezioni regionali. Giovanni Toti festeggia la riconferma: “La vittoria più grande nella storia del centrodestra in Liguria” (Video)

I festeggiamenti per la vittoria di Giovanni Toti

“Una vittoria del buon lavoro fatto in questi cinque anni da tanti amministratori del territorio, è la vittoria più grande nella storia del centrodestra in Liguria, la prima riconferma per il centrodestra”. Con queste parole Giovanni Toti ha commentato nel tardo pomeriggio l’ampio successo che lo vede riconfermato con un ampio successo sul suo principale contendente, Ferruccio Sansa.

“Sono 20 punti in più di quanto ottenemmo cinque anni fa, mentre la sinistra, nell’unico esperimento italiano che ha visto l’intero governo unito, ha preso 20 punti in meno dell’altra volta - ha aggiunto Toti - è una vittoria del centrodestra unito, una bocciatura dell’unione giallorossa anche nella regione che ha visto nascere il ‘grillismo’. Adesso ci rimbocchiamo le maniche”.

“Non cambiano gli equilibri, sono risultati regionali e risentono degli andamenti nelle regioni - ha infine commentato Toti in merito all’andamento delle regionali su scala nazionale - i cittadini scelgono il buon governo, la concretezza e la praticità”.

Rispondendo alle domande dei giornalisti Toti ha poi commentato il risultato ligure con chiari riferimenti egli equilibri del governo centrale. In merito ai prossimi impegni per l'inizio della propria amministrazione-bis, Toti ha dichiarato che tutto inizierà dalla formazione della nuova giunta regionale nelle prossime ore.