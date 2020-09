Sanremo: ponteggio pericolante a causa di un incidente, chiusa al traffico via Zefiro Massa

Intervento di Vigili del Fuoco e Polizia Municipale, questa mattina in via Zefiro Massa a Sanremo. La strada, infatti, è stata chiusa al traffico per consentire la messa in sicurezza del ponteggio di una palazzina in ristrutturazione.

Secondo le informazioni raccolta, infatti, questa notte un mezzo ha parzialmente distrutto un paolo del ponteggio, costringendo alla chiusura della strada per i lavori di ripristino. Al momento non si sa per quanto tempo la strada rimarrà chiusa e, successivamente, attraverso le telecamere del Comune si cercherà di risalire al colpevole.