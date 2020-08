Ventimiglia: spiagge libere al Biscione, lettore con seconda casa replica alle rimostranze di alcuni residenti

Un lettore, Franco Orlandino, ha voluto replicare a chi si lamentava per la situazione delle spiagge libere al Biscione, a Ventimiglia.

"Sono possessore di una seconda casa in via Lamboglia da oltre 10 anni e non posso credere che i mittenti della lettera abbiano potuto esprimere delle valutazioni così lontane dalla realtà. Rilevo che noi non residenti veniamo accusati di non spendere nulla ma, facendo riferimento a me stesso credo che tutti frequentino i bar e ristoranti, acquistino il cibo nei negozi per pranzi e cene in casa, comprino giornali e riviste nelle edicole, si rivolgano ad artigiani locali per la manutenzione dei loro appartamenti e paghino regolarmente la TARI, senza alcuna riduzione, in base al periodo di permanenza e a parametri forfettari. Vorrei sapere chi ha suggerito di segnalare che i residenti “pagano le tasse tutto l’anno” lasciando intendere che noi non le paghiamo, mentre invece siamo proprio noi possessori di seconde case a pagare l’IMU mentre loro, per la prima casa, giustamente, non la pagano!Non so poi che cosa dovrebbe fare la Giunta municipale? Impedire ai villeggianti di andare in spiaggia o magari creare un’area riservata ai soli residenti dimenticando che si tratta di un bene demaniale fruibile da tutta la collettività? Qualcuno si comporta male? Sono d’accordo, capita dappertutto ed è un problema di non facile soluzione.Per concludere: tutte le località rivierasche, specie in questo anno così problematico hanno pregato e sperato di avere tanti villeggianti e Ventimiglia che può mettere a disposizione le sue spiagge ampie e accoglienti non può certo auspicare di non averne".