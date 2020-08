Sanremo: il Ferragosto da 'tutto esaurito' accompagnato dallo spettacolo di luci e musica del Casinò (Foto e Video)

Dopo quello del giugno scorso, per celebrare la riapertura dopo il 'lock down', nuovo spettacolo di 'Luce e musica come giochi pirotecnici' al Casinò di Sanremo. Si è svolto questa sera, di fronte a centinaia di residenti e turisti, attratti dallo show proiettato sulla facciata della casa da gioco per festeggiare il Ferragosto e la solennità dell’Assunta, momento di coesione e di attrazione turistica.

“Anche in questa estate 2020 - ha detto il Presidente del Casinò Adriano Battistotti - del tutto particolare, abbiamo voluto creare un momento dedicato alla città proprio alle 22.30, l’orario tradizionale d’inizio dei Fuochi d’artificio: un evento che coinvolgerà tutta Sanremo, essendo visibile a distanza da tutta la città, permettendo a tutti di vivere in sicurezza la tradizione dei Fuochi dell’Assunta".

La facciata del Casinò si è trasformata in un palcoscenico di colori dove 'Music and Light Show' ha aperto i festeggiamenti della notte di mezza estate. Uno spettacolo che ha accompagnato i turisti in una serata da 'sold out' praticamente ovunque. Bar e ristoranti strapieni e tanta gente in giro nelle strade più attraenti, dove si sono anche svolti mini concerti per intrattenere il pubblico.

Un buon Ferragosto che fa dimenticare per una sera il dramma del Coronavirus vissuto in primavera.