Un video per promuovere la 111ª Milano-Sanremo e il territorio che la ospita: sarà trasmesso domani in diretta Tv internazionale (Foto)

È stato presentato oggi nella Sala Specchi del Comune di Sanremo il video internazionale girato in collaborazione con i Comuni di Sanremo, San Lorenzo al Mare, Ospedaletti, Cipressa e Costarainera. Alla presentazione hanno preso parte anche i consiglieri comunale di Sanremo, Giuseppe Faraldi e Sara Tonegutti, un uomo simbolo del ciclismo locale come Giuseppe Perletto e l’ex ciclista professionista Luca Barla. L’episodio fa parte di una serie ‘Pédaler e Découvrir’ della società di produzione I.M. Sports, uno speciale ‘Sulla scia della Classicissima’ che vede come attori Christophe Le Mevel (ex ciclista professionista, oggi agente UCI), Andrea Carretti (attore comico, presentatore ufficiale del Genoa Calcio e una delle 10 voci narranti più belle d’Italia) con la partecipazione speciale di Niccolò Bonifazio, ciclista professionista imperiese del team Total Direct Energie.

I tre ripercorrono i tratti più importanti del finale della Milano-Sanremo: le salite di Costarainera e Cipressa, il Poggio, l’arrivo di via Roma e la galleria ‘museo’ tra Sanremo e Ospedaletti, descrivendone le particolarità e le difficoltà.

Una vetrina turistico-sportiva molto importante per il nostro territorio. Il video sarà diffuso da domani su Bike Channel, Horizon Sports TV (in Italia, Germania, Francia, Spagna, Austria, Canada, UK, USA, Messico, Australia, India, Italia, Svezia, Asia e Svizzera) e sulle reti televisive canadesi Cogeco, Nous TV e RDS Sports TV. Domani la Chaine L’Équipe passerà il pezzo della salita e discesa del Poggio durante la diretta della Milano-Sanremo.