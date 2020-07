Ventimiglia: domani e sabato a teatro nell'insolita cornice del giardino pensile di Palazzo Galleani-Bancheri

Il 31 luglio e il 1° agosto, alle 21 (e in replica alle 22.15) a Ventimiglia Alta. si terrà l'unico spettacolo teatrale, con musiche dal vivo, dell'estate intemelia. "Decamerone 2020 ovvero racconti e musica una notte estiva" è stato ideato da Lilia De Apollonia e verrà portato in scena dal circolo "Reading & drama" composto da: Paola Giolli, Tina Esposito, Enza Manna, Graziella Tufo, Marco Corradi, Toto Visconti, Donatello e Jacopo Colomba, Giancarlo Orengo.

Lo spettacolo si svolgerà in una cornice d'eccezione, il giardino pensile di Palazzo Galleani-Bancheri. "Lilia ha ideato l'evento durante il lockdown, spunto il capolavoro del Boccaccio ma a parte riferimenti, ed un brano, sono autori contemporanei ad esser recitati. - spiegano gli organizzatori - le musiche dal vivo saranno curate dal sanremese Carlo Ormea, voce e polistrumentista, che si alternerà ai brani teatrali e letterari".



"Verranno fatte rispettare le norme precauzionali anticovid. E' prevista una capienza limitata di posti, quindi occorre essere puntuali o aspettare la replica. Ci sarà l'obbligo di dover lasciare le proprie generalità entrando e di usare la mascherina - sottolineano gli organizzatori - Un grazie ad alcuni amici negozianti e non, che hanno fatto si che il recital potesse aver luogo, oltre al padrone dell'antica dimora, Erino Viola. Sarà una serata a entrata libera per sottolineare l'amore per il teatro di Lilia e della compagnia teatrale".