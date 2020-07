Cervo: tutto esaurito ieri al terzo appuntamento della 57 edizione del Festival Internazionale di Musica da Camera (Foto e Video)

Sold out ieri sera per il terzo appuntamento della 57a edizione del Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo.

La serata si è svolta, come tutti gli appuntamenti del cartellone, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19 e proprio per questo purtroppo alcuni appassionati che non avevano prenotato non hanno potuto partecipare all'evento per l'esaurimento dei posti a disposizione nel rispetto delle distanze di sicurezza.

Roberto Rigo (tromba) e Fabio Merlini (organo) sono stati protagonisti nella Chiesa di San Giovanni Battista, con un programma variegato e con un occhio particolare a Gaetano Amadeo, nato a Porto Maurizio (Imperia) duecento anni fa e di cui vengono proposte pagine rare, tratte da manoscritti originali conservati al Conservatorio di Nizza.

(Foto e video di Marcello Nan)