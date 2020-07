No dei sindaci savonesi al passaggio della Milano-Sanremo: ecco il nuovo percorso, si passa dal Nava

La Rcs, dopo il no di questa mattina dei sindaci del comprensorio savonese, non si ferma e va avanti nell’organizzazione della Milano-Sanremo 2020.

Il percorso cambierà anche nel tratto iniziale visto che, dopo il ritrovo al Castello Sforzesco, la partenza sarà a Corsico. I corridori prenderanno la Vigevanese verso Alessandria. Quindi: Asti, Alba, si sfiora Fossano, Ceva, salendo sul colle di Nava (salita di cinque chilometri, si scollina a 934 metri) e da questa vetta si vedrà il mare. In cima mancano 30 km a Imperia. Discesa attraverso Cesio, Chiusanico e Pontedassio, si arriva a Imperia e da qui si riprenderà il tracciato originario, con la Cipressa a 22 km dall’arrivo e poi il trampolino del Poggio a 10 km dal traguardo in via Roma. Alla fine i chilometri saranno 299 contro 291.