Ventimiglia: la Filarmonica Giovanile non si ferma e va avanti con grandi progetti e passione per portare la musica al centro della città

Da settimane i musicisti, gli allievi, i Maestri della Filarmonica di Ventimiglia e il tenore Carmine Buono, si vedono per realizzare le registrazioni dei ‘Canti Ventimigliesi’ che, in un secondo momento, vengono montate in video per poi essere pubblicate sui social.

Il tutto viene fatto per valorizzare la musica folkloristica bandistica ventimigliese, una bellezza che ormai da tempo veniva trascurata e che da anni si cerca di valorizzare sia nel territorio ventimigliese che non. Purtroppo quest’anno non è semplice far musica, le distanze e tutte le linee guida sono difficili da gestire e rendono quasi impossibile il poter fare musica tranquillamente ma questo comunque non ci ferma: “Come Banda di Ventimiglia – scrive l’associazione - quest’estate faremo diverse sfilate per la città, alcune dal Resentello sul lungomare, altre nel centro storico e infine nelle frazioni. Il primo dei tanti appuntamenti estivi è fissato per giovedì prossimo”.

Il presidente Mº Franco Cocco ringrazia i musicisti che stanno dedicando ore e ore del loro tempo per la produzione di questi canti, venendo uno ad uno a registrare in sede: “Un grazie anche al tenore Carmine Buono per la collaborazione che da anni ormai ci lega e l’Amministrazione Scullino e l’Assessore Bertolucci per il ricco calendario estivo che, nonostante le problematiche economiche e le problematiche legate alla sicurezza, sono riusciti a programmare”.