Sanremo: Martedì Letterali, protagonista Simone Bilardo con la presentazione del libro "Vivo più che mai"

Il 20 gennaio alle ore 16.30 nel Teatro dell’Opera nell’ambito dei Martedì Letterari Simone Bilardo con Silvia Tettamanti presenta in anteprima nazionale il suo libro:” Vivo più che mai” (Rizzoli). Si esibirà la Band del Liceo Cassini di Sanremo diretta dal prof. Claudio Iezzi. Letture scelte con il Teatro dell’Albero. Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Cosa faresti se ti dicessero che ti restano solo due anni di vita? Simone Bilardo – imprenditore, atleta e marito innamorato – durante un allenamento di triathlon per l’Ironman cade, e scopre di avere due tumori al cervello. Incurabili. E due anni di vita. Da quel giorno nulla è più scontato: sceglie con chi stare, cosa dire, cosa non fare più e, soprattutto, chi essere. Trasforma la malattia in un’occasione per vivere più intensamente che mai. Con la moglie parte in camper attraverso l’Europa, poi in Asia, e passo dopo passo diventa un punto di riferimento per migliaia di persone. La sua energia e il suo spirito solare ispirano non solo chi combatte una malattia, ma chiunque si trovi, nel quotidiano, ad affrontare ostacoli, stress e crisi che mettono in discussione il senso della vita. Con il suo entusiasmo contagioso, la sua positività luminosa e la sua capacità di rialzarsi sempre, Simone condivide scelte e pensieri che hanno forgiato il suo carattere – e quello dei guerrieri che gli camminano accanto. Perché vivere fino in fondo non è mai un percorso solitario: è una scintilla che si trasmette e diventa forza condivisa. Un invito sincero e travolgente a dire sì alla vita. Non domani, non un giorno: oggi.

SIMONE BILARDO è nato in Indonesia, ha vissuto da Hong Kong alle Filippine, dal Medio Oriente all’Europa, ha lavorato nella finanza, poi è diventato imprenditore. Ha trasformato lo sport in un percorso di sfida continua, fisica e mentale, sempre alla ricerca del proprio limite. Poi per caso ha scoperto di avere due tumori al cervello. E due anni di vita. Allora tutto è cambiato. Oggi, mano nella mano con sua moglie Silvia, cerca di realizzare i propri sogni, racconta la sua storia sui social e aiuta chi ha bisogno di ritrovare positività e motivazione.

“Attenzione: questo non è un libro triste. È un libro che parla di vita. Della mia, certo, ma anche un po’ della tua. Perché alla fine la domanda è identica per tutti: «Che cosa sto facendo davvero del mio tempo?». Se leggendo queste pagine, anche solo una persona uscirà dall’autopilota, scenderà dalla ruota del criceto e smetterà di correre dietro a obiettivi futili, allora avrà avuto senso.” (Simone)

Il primo appuntamento con il format Casino culturae Festival è per venerdì 23 gennaio ore 16.00 nel teatro dell’Opera. In collaborazione con l’Università delle Tre Età di Saremo viene presentata l’opera “Alfredo Moreschi Camera con vista su Sanremo e il Casinò. (Leucotea) Scatti parole ricordi lasciati da uno dei testimoni di 80 anni di storia sanremese. Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili