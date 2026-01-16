Bordighera celebra la Giornata della Memoria 2026 con diverse iniziative

La Città di Bordighera si prepara a celebrare la Giornata della Memoria 2026 con un programma di iniziative promosse da ANED – Associazione Nazionale ex Deportati nei Campi Nazisti, da ISRECIM – Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea della provincia di Imperia, dal Comune di Bordighera, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria e dell’ANPI Bordighera.

20 gennaio 2026 – Palazzo del Parco, ore 10

Il primo appuntamento è in programma martedì 20 gennaio al Teatro “Giancarlo Golzi” del Palazzo del Parco, aperto alla cittadinanza e con la partecipazione degli studenti dell’I.I.S.S. Fermi – Polo – Montale. La mattinata prevede letture, intermezzi musicali e un incontro con le scrittrici Daniela Cassini e Gabriella Badano, che presenteranno “Protagoniste”, opera che raccoglie storie emerse dall’Archivio Storico di ISRECIM.

Racconti di donne del Ponente ligure durante la Seconda Guerra Mondiale: staffette, infermiere, ostetriche, partigiane e deportate che, con coraggio e determinazione, hanno contribuito alla sopravvivenza delle comunità dell’entroterra. Tra le figure ricordate, Adelina Pilastri, collaboratrice del martire antifascista Ettore Renacci, le sorelle Evelina e Giuliana Cristel, attive nella Resistenza sanremese e poi deportate, e l’amicizia tra Alba Galleano e Lina Meifrett, quest’ultima deportata e legata al giovane Italo Calvino.

Apriranno l’incontro gli interventi della prof.ssa Anna Peroglio Biasa per ANED, dell’on. Giovanni Rainisio per ISRECIM e di Graziella Biga per ANPI Bordighera.

27 gennaio 2026 – Cerimonie commemorative

Il giorno della Giornata della Memoria, martedì 27 gennaio, alle 9.30 è previsto il ritrovo presso la Pietra d’inciampo dedicata a Ettore Renacci, posata il 29 aprile 2025. Saranno presenti istituzioni, cittadini, ANED, ANPI Bordighera e gli studenti dell’I.I.S.S. Fermi – Polo – Montale.

Alle 11, presso il Plesso Rodari della Scuola Primaria, si terrà la cerimonia di deposizione dei fiori alla targa installata nel 2023, accompagnata da letture e canti della Shoah preparati dalle docenti. Parteciperà la dirigente scolastica, prof.ssa Tiziana Montemarani.

A rappresentare ANED saranno Cinzia Caramello e Lorenzo Ferrari, mentre per ANPI Bordighera sarà presente la presidente Graziella Biga.