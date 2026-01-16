Intelligenza artificiale, grande partecipazione alla conferenza inaugurale alla Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera

Grande successo di pubblico nel pomeriggio di ieri alla Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera, dove si è svolta la conferenza dedicata all’Intelligenza Artificiale, appuntamento inaugurale della rassegna “Sguardi dentro e fuori di noi”, ideata e promossa dalla Fondazione l’Uomo e il Pellicano.

Relatore dell’incontro il prof. Andrea Cartotto, docente di Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, divulgatore e formatore professionista, che ha saputo affrontare temi complessi con un linguaggio chiaro, efficace e avvincente. Nel corso della relazione, Cartotto ha ribadito la differenza fondamentale tra ciò che un programma o un dispositivo informatico può offrire – sempre limitato perché privo di neuroni e di reale intelligenza – e le capacità proprie dell’essere umano in termini di analisi profonda e consapevolezza.

L’intervento ha attraversato un ampio arco concettuale e storico: dall’opera pionieristica di Alan Turing, matematico britannico considerato padre della crittografia e dell’informatica moderna, fino alle diverse tipologie di Intelligenza Artificiale (percettiva, generativa e robotica), senza tralasciare le più recenti normative europee e italiane in materia. Particolarmente apprezzati gli esempi concreti di risposte fornite da ChatGPT a domande generiche e molto dettagliate.

Numerose le domande e le curiosità del pubblico, a conferma del forte interesse per un tema di grande attualità. Soddisfatto il presidente della fondazione, Alberto Guglielmi Manzoni, che ha ringraziato i presenti e ricordato il prossimo appuntamento della rassegna: giovedì 19 febbraio, sempre alla Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera, si parlerà di giornalismo d’inchiesta e di alcuni fatti di cronaca liguri degli ultimi anni con il giornalista de Il Secolo XIX e scrittore Marco Vallarino.