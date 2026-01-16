Ventimiglia: il Teatro Comunale ospita il secondo appuntamento di “Sipario d’autore 2026” con il “Don Chisciotte”

Dopo un piacevole esordio all’insegna della comicità e della farsa, prosegue la stagione teatrale “Sipario d’autore” promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Ventimiglia.

Domenica 18 gennaio, alle ore 18.00, il Teatro Comunale ospiterà “Don Chisciotte. Tragicommedia dell’Arte” della compagnia Stivalaccio Teatro, realtà tra le più affermate del panorama teatrale italiano.

Lo spettacolo propone una versione fresca e inaspettata del celebre Don Chisciotte di Cervantes: Michele Mori e Marco Zoppello, registi e interpreti, portano in scena due “personaggi attori” - Giulio Pasquati, padovano, in arte Pantalone e Girolamo Salimbeni, fiorentino, in arte Piombino - parte della celebre compagnia dei Comici Gelosi, attiva e applaudita in tutta Europa tra il 16° e 17° secolo, che raccontano la loro fuga dalla forca grazie all’intervento di Don Chisciotte, Sancho Panza e, soprattutto, del pubblico.

La trama si sviluppa attraverso una serie di avventure surreali, tra mulini a vento ed eserciti di pecore, in un gioco di improvvisazione dove i protagonisti, pur non ricordando sempre la storia con precisione, si affidano alla spontaneità e al coinvolgimento degli spettatori. Un’esperienza teatrale che rende il pubblico parte integrante della narrazione, con il compito di “salvare” i due attori e, simbolicamente, il teatro stesso.

La rassegna proseguirà domenica 1 febbraio, con Enrico Galiano, definito da Massimo Gramellini “insegnante in stile attimo fuggente”, e lo spettacolo “Sei un mito!Scopri chi sei attraverso i miti greci”, fenomeno teatrale che ha conquistato tutta Italia.

La vendita dei biglietti è attiva presso il Teatro Comunale (ogni martedì, giovedì e venerdì, dalle 09.00 alle 13.00) e online sulla piattaforma Liveticket: www.liveticket.it/teatrocomunaleventimiglia

I biglietti saranno inoltre disponibili il giorno stesso degli spettacoli presso il botteghino del teatro, a partire da un’ora prima dell’inizio della rappresentazione