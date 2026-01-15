Isolabona: domenica prossima torna l’antica Benedizione degli animali per Sant’Antonio Abate

La Parrocchia di Santa Maria Maddalena di Isolabona ripropone un’antica tradizione legata alla festa di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali, con la Benedizione degli animali che si terrà domenica prossima. Questa usanza, che affonda le sue radici nel Medioevo, nasceva con lo scopo di proteggere gli animali fondamentali per il lavoro agricolo, il trasporto e il sostentamento delle famiglie. Ancora oggi, in una comunità come quella di Isolabona, fortemente legata alla vita rurale, gli animali continuano ad avere un ruolo importante, sia come compagni di vita nelle case, sia come prezioso supporto nelle attività in campagna.

Per questo motivo, la Parrocchia invita tutti i cittadini a partecipare a questo momento di condivisione e di fede, portando con sé i propri animali domestici o da lavoro per ricevere la benedizione. La celebrazione della Santa Messa si svolgerà alle 11 presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena. A seguire, la Benedizione degli animali avrà luogo nella Piazza della Chiesa.

Un’occasione speciale per riscoprire una tradizione del passato e rinnovare un gesto di gratitudine e di cura verso gli animali che fanno parte della nostra vita quotidiana.