Borghetto San Nicolò, premiati i vincitori del 26° concorso natalizio “Presepi sotto le stelle”

Borghetto San Nicolò, frazione di Bordighera, premia i partecipanti della 26esima edizione del concorso natalizio “Presepi sotto le stelle”.

Dieci i presepi artigianali, realizzati con cura e amore, che hanno animato il paese durante le festività natalizie ma la giuria, composta da Giannina Borelli, Fulvio Debenedetti e Davide Puma, alla fine, ha attribuito premi alle “Bimbe Uncinettine” del centro sociale bordigotto a Villa Levratto, a Cristina Romeo, a Loredana Cavalleri e a Lorena Romeo.

La cerimonia, svoltasi domenica pomeriggio nell'oratorio dell'Annunziata nella parrocchia San Nicolò di Bari, si è conclusa con un rinfresco.