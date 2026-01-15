Sanremo: Villaggio dei Fiori verso il sold out per l’ultima serata della rassegna gastronomica invernale

Villaggio dei Fiori verso il tutto esaurito per venerdì 23 gennaio, ultimo appuntamento della rassegna gastronomica invernale. I posti disponibili sono ormai limitati, con prenotazioni aperte fino a mercoledì 21 gennaio.

Si chiude così il ciclo di serate tematiche che hanno intrecciato enogastronomia, narrazione e cultura del territorio, trasformando ogni cena in un vero itinerario sensoriale. Le precedenti date hanno registrato il tutto esaurito, con un pubblico particolarmente coinvolto dai racconti di Claudio Porchia, giornalista e divulgatore, che ha accompagnato i menù con aneddoti, curiosità e approfondimenti storici. Le proposte gastronomiche portano la firma degli chef Flavio Ottonello e Sergio Sartor.

Venerdì 23 gennaio – Omaggio al Riso Carnaroli

L’ultima serata sarà interamente dedicata al Riso Carnaroli Selezione Isos, eccellenza della risicoltura italiana. Dall’antipasto al dessert, un percorso pensato per valorizzarne versatilità, struttura e qualità, con il riso protagonista assoluto. Ospiti della serata Andrea Bianchi, titolare dell’azienda agricola Campo dell’Oste, e Claudio Porchia.

Menù

Antipasto

Torta di riso Carnaroli su crema di prescinsêua

Un classico ligure reinterpretato, dove il Carnaroli dona struttura e cremosità naturale, bilanciata dalla freschezza acidula della prescinsêua.

Primo piatto

Riso Carnaroli Selezione Isos con carciofo spinoso di Sanremo

Un risotto che racconta il territorio, unendo la cremosità del riso al carattere del carciofo spinoso, simbolo dell’inverno ligure.

Secondo piatto

Stracotto al Barbera con crema di riso Carnaroli al Taleggio

Una preparazione morbida e profumata, accompagnata da una vellutata crema di riso arricchita dal gusto del Taleggio.

Dessert

Riso al latte con gelato al lampone

Un dolce della tradizione che chiude la serata con freschezza e leggerezza.

Il costo della serata è di 35 euro a persona, bevande escluse.

Il ristorante è aperto a tutti, non solo agli ospiti della struttura.

Info e prenotazioni: 380 8686215

Villaggio dei Fiori – Via Tiro a Volo 3, Sanremo

info@villaggiodeifiori.it – www.villaggiodeifiori.it



