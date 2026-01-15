Arma di Taggia: l'azienda Diemme Fiori S.r.l seconda al premio “Best Copacker Profile” di Bologna

​L'azienda ligure​ di Arma di Taggia​ Diemme Fiori S.r.l ​si è classificata al secondo posto del premio “Best Copacker Profile”, riconoscimento dedicato alle migliori proposte del settore no​-food​, con la premiazione avvenuta nel corso della fiera Marca by BolognaFiere & ADM​.

“Questo risultato – si complimenta il vicepresidente Alessandro Piana – testimonia la vitalità del tessuto produttivo ligure e la capacità delle nostre imprese di distinguersi anche in ambiti non alimentari, puntando su innovazione, ricerca e attenzione ai dettagli. Complimenti all’azienda per aver portato la Liguria su un palcoscenico nazionale così qualificato”.

Il premio è stato assegnato per l’attenzione dell’azienda all’innovazione e alla capacità di sviluppare nuove idee, sia nella progettazione dei prodotti sia nella cura del packaging. Una realtà imprenditoriale attiva prevalentemente nel comparto floricolo e di piante ornamentali, esempio di creatività, qualità e visione imprenditoriale, capace di interpretare le nuove tendenze del mercato.

“La partecipazione a fiere come Marca – prosegue Piana – resta uno strumento strategico per dare visibilità alle imprese, favorire il contatto diretto con operatori e buyer e rafforzare il posizionamento sui mercati. Anche nell’epoca della comunicazione digitale, la presenza fisica negli eventi di settore continua a rappresentare un valore aggiunto fondamentale”, conclude il vicepresidente.