Sanremo: mancato pagamento di una fattura per il parcheggio di piazza Eroi, oggi una riunione di maggioranza

Ha suscitato particolare clamore la notizia del mancato pagamento di una fattura da circa 350mila euro per lo scavo eseguito dalla EcoScavi di Taggia per conto della Cooperativa Edile Appennino che sta eseguendo il parcheggio di piazza Eroi a Sanremo.

Dal Comune, interpellato dal nostro giornale, ieri è stato confermato che il cantiere rimane aperto e che il crono programma prosegue regolarmente con il termine dei lavori sottoterra previsto per fine anno. Ma, ovviamente, tra gli operatori commerciali della zona è da subito montata la preoccupazione, visto che un allungamento dei termini della costruzione, porterebbe ulteriori disagi a quelli già provocati in questi anni.

Anche il Sindaco, Alessandro Mager, si sta interessando alla questione, insieme all’Assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella. Nel corso della giornata odierna è prevista una riunione di maggioranza che vedrà sicuramente come argomento all’ordine del giorno quanto accaduto in relazione al parcheggio. Da palazzo Bellevue hanno confermato ieri che il mancato pagamento sarebbe dovuto ad un problema di ordine burocratico e che il cantiere non verrà assolutamente fermato.

Ovviamente, però, il primo cittadino vuole vederci chiaro ed è in contatto con l’Assessore Donzella e il dirigente Danilo Burastero (che è anche il Rup del progetto) per sapere cosa sta accadendo. Lo stesso Mager ha chiesto ai responsabili del cantiere di poter fare un sopralluogo per tastare da vicino la situazione.

Un caso che, ovviamente, ha fatto scalpore ma che è stato minimizzato dal Comune. Effettivamente, anche ieri gli operai erano al lavoro e diversi mezzi hanno fatto avanti e indietro dal cantiere che non si è mai fermato. Tutti, tra politica e commercio si augurano che possa arrivare a compimento secondo i termini previsti e che a inizio 2026 si possa finalmente parcheggiare nei nuovi posti auto. All’inizio del prossimo anno, invece, dovranno iniziare gli interventi per la pavimentazione e l’arredo urbano della ‘nuova’ piazza.