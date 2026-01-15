Vallebona, "Sguardi oltre la valle" diventa una mostra permanente

"Sguardi oltre la valle - 8 luoghi della memoria" diventa una mostra permanente a Vallebona.

L'esposizione sarà, dunque, accessibile durante tutto l’anno. "Il percorso espositivo nato dal dialogo con la comunità di Vallebona e dedicato alla memoria collettiva del paese, diventa una mostra permanente" - fa sapere l'Amministrazione comunale - "Il cuore dell’esposizione è oggi in via Conciliazione, dove si trova l’installazione fotografica con i ritratti degli anziani del paese, realizzati da Gloria Siccardi".

Attraverso le voci di donne e uomini che hanno vissuto un tempo diverso, la mostra restituisce uno sguardo autentico sulla vita del paese mantenendo vivo il legame tra memoria, luogo e comunità. "Il progetto mantiene vivo il racconto degli otto luoghi della memoria che hanno segnato il percorso originario della mostra, restituendo uno sguardo autentico sulla vita di un tempo e sulla storia della comunità" - sottolinea l'Amministrazione comunale.