Giochi, dolci e divertimento: torna il Carlevà d'a Ciassa nel centro storico di Ventimiglia (Foto)

Giochi, dolci e divertimento. Domenica 15 febbraio alle 14 nel centro storico di Ventimiglia andrà in scena il 47° Carlevà d'a Ciassa.

In programma sono previsti giochi, la pentolaccia, i gonfiabili di Family Friends, la lotteria dei bambini, il banchetto dei dolci, il falò del Re Carnevale, musici e sbandieratori. Verrà, inoltre, consegnato il premio per il miglior costume.

L'evento è proposto dal Sestiere Ciassa con il patrocinio del Comune. "Il nostro tradizionale Carnevale in piazza, che quest'anno sarà a tema 'Il magico Circo', sarà domenica 15 febbraio alle 14 in piazza della Cattedrale a Ventimiglia Alta, nel nostro meraviglioso centro storico!" - fanno sapere gli organizzatori - "Vi aspettiamo numerosi per un pomeriggio di divertimento e infinita allegria!".