Ventimiglia presenta il Garante dei diritti degli anziani: incontro pubblico in Sala consiliare

Un incontro pubblico dedicato alla presentazione della figura del Garante dei diritti degli anziani si terrà martedì prossimo alle 11.30,presso la sala consiliare del comune di Ventimiglia. Parteciperà l’avvocato Alessia Spagnuolo, individuato come Garante, che illustrerà alla cittadinanza le funzioni del ruolo, spiegando in modo chiaro quali siano.

L’iniziativa è rivolta a cittadini, e rappresenta un momento di informazione e confronto su uno strumento importante di tutela e ascolto delle persone anziane. "Si tratta di un passo significativo per rafforzare la tutela dei diritti degli anziani e per far conoscere uno strumento che può aiutare a intercettare bisogni e criticità”, dichiara l’assessore ai Servizi sociali Milena Raco - "L’incontro pubblico è fondamentale per rendere questo ruolo comprensibile e accessibile a tutti. Desidero ringraziare il consigliere Ventrella per l’impegno e il lavoro svolto: grazie a questo percorso oggi, all’interno dei Servizi Sociali, è presente un avvocato che svolge il ruolo di Garante e che va a implementare l’offerta dello sportello al cittadino, ampliando i servizi di ascolto e orientamento".

Soddisfazione anche da parte del consigliere Franco Ventrella, che ha seguito l’iter della pratica: “Abbiamo lavorato affinché la figura del Garante fosse ben definita e realmente utile. Informare i cittadini su funzioni e limiti è il primo passo per un utilizzo corretto ed efficace di questa nuova figura”.