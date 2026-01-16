Lions Club Sanremo Host: serata magica di solidarietà per il professor Simone, derubato del suo flauto d'oro

Una serata indimenticabile, intrisa di musica, emozioni e generosità. Grazie a un'intuizione brillante del presidente Giorgio Cravaschino, il Lions Club Sanremo Host ha organizzato un evento che ha toccato il cuore di tutti i soci, raccogliendo fondi per Simone, il talentuoso professore di flauto sanremese vittima di un furto devastante. Il 18 novembre scorso, mentre era in treno, Simone ha subito la perdita di strumenti preziosi, frutto di una vita di sacrifici artistici: il suo flauto d'oro, un ottavino, un computer e altri accessori personali, definiti da lui stesso "compagni di vita artistica". Con parole poetiche, Simone ha descritto la musica come "un insieme di note in tessuto come ricamo prezioso sulla pellicola emotiva della vita di chi compone, di chi esegue e di chi ascolta". Un appello commovente per un aiuto, ma anche un inno alla resilienza: sono state proprio le emozioni a dargli la forza di proseguire.

Culmine della serata, un trio eseguito da Simone insieme al fratello – anch'egli artista noto sul territorio – e al papà, che per oltre 40 anni ha fatto parte dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo. Una performance che ha dato lustro all'evento, reso ancora più speciale da una pesca di beneficenza. Risultato? Oltre 500 euro raccolti e donati immediatamente a Simone dalle mani della presidente di circoscrizione, Marina Rulfi.

"Questo è stato uno dei service più riusciti di sempre", ha commentato il presidente Cravaschino, sottolineando la sensibilità del club nel sensibilizzare su un episodio tanto doloroso. Concerto, amore per la musica, solidarietà: ingredienti perfetti per una serata emozionante che rafforza il legame della comunità sanremese.

Il Lions Club Sanremo Host ringrazia tutti i partecipanti e invita a sostenere iniziative simili per chi, come Simone, dedica la vita all'arte.

Nel corso della serata è entrata a far parte della famiglia dei Lions Club la nuova socia, Frezza Maria Teresa, detta Lella, spillata dalla Presidente di Circoscrizione alla quale sono state fatte le massime congratulazioni da parte di tutti i soci presenti.