Sanremo: troppi abbandoni di rifiuti, rimossi i bidoni vicino alla chiesa di San Giuseppe. Centro di San Costanzo aperto al mattino, in arrivo anche le fototrappole

Dopo il sopralluogo dell’assessore all’Igiene Urbana, Lucia Artusi, con Polizia Municipale e Amaie Energia (leggi la notizia cliccando QUI), il Comune di Sanremo ha deciso di eliminare la ‘batteria’ di bidoni sistemata vicino alla chiesa di San Giuseppe. La zona era diventata tristemente nota nel quartiere come ricettacolo di sporcizia e meta di topi a tutte le ore del giorno, sempre per colpa degli incivili che conferivano qualsiasi genere di rifiuto senza il minimo rispetto delle regole. Per questo i bidoni sono stati rimossi.

I residenti potranno buttare l’immondizia nel vicino centro di San Costanzo, aperto tutte le mattine (dal lunedì al sabato) dalle 6.30 alle 9.30. Già in questi giorni sono in servizio operatori di Amaie Energia che aiuteranno i cittadini nel corretto conferimento dando tutte le informazioni utili.

Infine non mancheranno interventi per controllare e sanzionare chi non rispetta le regole. Sul territorio ci saranno sia gli ispettori ambientali che i Rangers d’Italia, mentre il Comune sta pianificando l’installazione delle fototrappole che già tanti incivili hanno smascherato nei mesi scorsi.