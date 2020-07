Sanremo: abbandono di rifiuti nella Pigna, sopralluogo di Amaie Energia e Polizia Municipale con l’assessore Artusi (Foto e Video)

Il Comune di Sanremo vuole dare un giro di vite alla maleducazione e all’inciviltà dei molti che ancora non ne vogliono sapere di rispettare le norme della raccolta rifiuti. Questa mattina l’assessore all’Igiene Urbana, Lucia Artusi, ha organizzato un sopralluogo insieme ai responsabili di Amaie Energia e agli agenti della Polizia Municipale. Presente anche il consigliere comunale Simona Moraglia oltre a Tiziano Ruzzi di Amaie Energia.

Il personale Amaie svolge ogni giorno un puntuale lavoro di pulizia che, però, molto spesso a nulla serve per contrastare la maleducazione e l’inciviltà.

Gli agenti della Municipale hanno verificato diverse situazioni di abbandono e procederanno ora con tutte le verifiche necessarie per emettere i verbali. Mentre Comune e Amaie proseguiranno con il loro lavoro di controllo per evitare comportamenti incivili e pericolosi anche sul piano sanitario.

Quasi ogni mattina gli operatori di Amaie Energia devono fare i conti con un abbandono selvaggio non solo di sacchetti, ma anche di rifiuti ingombranti, mobili, elettrodomestici e non solo.

L'intervista all'assessore Lucia Artusi