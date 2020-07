Nasce la guida turistica “Riviera dei Fiori”: 72 pagine di informazioni sul territorio in cinque lingue

È stata presentata questo pomeriggio al Casinò di Sanremo la nuova guida turistica “Riviera dei Fiori” realizzata dall'omonimo Consorzio Turistico, in collaborazione con Confcommercio, Confesercenti e Confindustria e con il supporto dei Comuni di Ventimiglia, Bordighera, Sanremo, Taggia, Imperia e Diano Marina.

Alla presentazione hanno preso parte, oltre ai rappresentanti dei Comuni interessati, anche l'assessore regionale Gianni Berrino, il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi, il presidente regionale di Confartigianato Marco Benedetti, e il presidente di Federturismo Imperia Cristian Feliciotto.

Partendo dallo storico logo che caratterizza il territorio del ponente ligure, il cui uso è stato autorizzato dalla Regione Liguria, Confcommercio, Confesercenti e Confindustria hanno dato vita alla realizzazione di uno strumento che permettesse di fornire indicazioni ai turisti sui luoghi da vedere e sulle emozioni da vivere nella nostra provincia.

È nata così la guida Riviera dei Fiori, curata dal Consorzio Turistico Riviera dei Fiori con il supporto di Innovation media, in una versione che vede 72 pagine di informazioni sul territorio, scritte in 5 lingue (italiano, francese, inglese, tedesco e russo) che, grazie anche alla collaborazione dei comuni di Ventimiglia, Bordighera, Sanremo, Taggia, Imperia e Diano Marina, riporta una panoramica di quello che la Riviera può offrire a chi la vuole vivere.

La presenza di numerose cartine che riportano con un'accattivante forma grafica le eccellenze da visitare, le descrizioni dei luoghi che rappresentano il territorio con le sue realtà cittadine e con le sue vallate, le illustrazioni a corredo, che forniscono l'anteprima di un mondo che merita di essere scoperto sono state radunate in una brochure dal formato portatile, per chi la voglia utilizzare come guida, ma al contempo elegante, per chi voglia portare a casa un ricordo del viaggio da condividere con parenti e conoscenti.

In funzione del periodo particolare che stiamo vivendo ogni guida è stata cellofanata per garantire la sicurezza nell'utilizzo da parte dei nostri ospiti. Stampata in 30.000 copie la brochure sarà disponibile negli uffici di informazione turistica e nelle strutture ricettive della Riviera dei Fiori. Particolarmente importante il messaggio che porterà con se di un territorio che, unito nell'offerta, sarà in grado di valorizzare tutti i molteplici aspetti e creare un valore percepito estremamente importante per chi deve decidere la propria destinazione ideale non solo per il periodo estivo.

“Con questa guida si premia lo sforzo degli addetti ai lavori per promuovere il turismo in provincia di Imperia con tutti gli strumenti - ha esordito il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Enrico Lupi - uno spirito di comunione e di lavorare insieme che crea valore aggiunto per la nostra zona. Questa guida è uno strumento di promozione in collaborazione tra pubblico e privato”.

“Questa presentazione si tiene in uno dei momenti più difficili dal dopoguerra ed è importante dare un segnale di compattezza - ha aggiunto Igor Varnero in rappresentanza di Confcommercio - con questa guida riprendiamo un percorso interrotto nel 2015 quando una disposizione nazionale ci ha lasciato senza la competenza delle Province in tema di turismo grazie alla quale potevamo promuovere il noto marchio Riviera dei Fiori. Stiamo parlando di un prodotto editoriale che ha anche una veste web, vogliamo fare da collante tra tutti i Comuni della Provincia per averli tutti insieme per promuoversi tutti insieme con la nostra agenzia regionale. Ora spetterà a noi costruire una strategia di comunicazione”.

“Il momento è molto difficile per tutta l’economia della nostra zona che si basa sul turismo e sull’accoglienza - ha proseguito Marco Benedetti, presidente regionale di Confesercenti - credo che sia un bene, anche simbolicamente, la presentazione di questa guida, è il segno che gli operatori intendono rimboccarsi le maniche e andare avanti, i problemi ci sono ma sappiamo che dobbiamo continuare con proposte nuove. No è facile che realtà diverse collaborino, ma ci sono momenti nei quali bisogna far vedere di avere uno slancio in più. Oggi possiamo dire di avere le basi per costruire un apporto importante per il futuro della nostra provincia. Il fatto che le associazioni unite ragionassero con l’assessore Berrino per il Patto del Turismo ci ha portati a fare un passo avanti molto importante per utilizzare bene le risorse importanti che la nostra provincia avrà a disposizione”.

“Finalmente le associazioni si sono dimostrate compatte e hanno dato luce a questo primo progetto - ha poi dichiarato Cristian Feliciotto - vorrei porre l'attenzione su questa guida che testimonia come il nostro territorio sia unico e ricco di storia più d quanto noi stessi spesso sappiamo. Leggendola si capisce quanto sia importante per i turisti che poi possono portarla a casa a usarla per studiare altri itinerari. Negli ultimi anni abbiamo sentito la mancanza di uno strumento come questa guida per i clienti che hanno voglia di scoprire il nostro territorio. Sono convinto che avrà un buon riscontro e un gradimento elevato”.

“La mia presenza qui stasera dopo una riunione ad Asti con gli altri assessori regionali dimostra che non è poi così difficile raggiungere il Ponente ligure - ha concluso l'assessore regionale al Turismo, Gianni Berrino - grazie per aver avuto il coraggio di chiedere l'utilizzo del marchio “Riviera dei Fiori” che negli anni era caduto un po' in disuso ma vale la pena di essere utilizzato, fa capire meglio specie agli stranieri dove siamo. Grazie anche per esservi messi tutti insieme, dobbiamo capire che facendo sistema possiamo attirare molti più clienti anche se sta sempre bene la competizione tra le diverse realtà. Un ringraziamento anche ai comuni costieri che hanno investito sull'entroterra che dal punto di vista promozionale serve molto per dimostrare che la Liguria non è solo mare, ma anche alpi a pochi chilometri di distanza”.