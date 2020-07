Degustazione di Rossese di Dolceacqua per il Principe Alberto di Monaco ed Ezio Greggio (Foto)

Visita privata sulle alture di Dolceacqua per scoprire il "Rossese di Dolceacqua", per il Principe di Alberto di Monaco con un gruppo di amici, tra i quali Ezio Greggio e la sua compagna Romina Pierdomenico.



Per il rispetto delle regole di distanziamento, la degustazione è stata fatta con una piccola rappresentanza di produttori della zona visitata. La degustazione, che ha avuto anche risvolti tecnici, ha permesso di illustrare le tipicità della prima DOC della Liguria e le caratteristiche organolettiche dettate dalle varie tipologie del terreno e della flora circostante, illustrando tutta la zona di produzione.



Ormai di casa nell'antico paese dei Doria, il Principe Alberto ha voluto scoprire così un'altra prelibatezza del territorio. Al termine, si è voluto complimentare per il lavoro ed impegno messo dai produttori, consapevole delle difficoltà di produzione di questo territorio.



Non sono mancati momenti di ilarità data la presenza di Ezio Greggio, il quale però ha anche manifestato competenza enologica durante la degustazione.