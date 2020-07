Un nostro lettore, Davide Colmo, ci ha scritto per segnalare come ogni sera i rifiuti vengono abbandonati sotto il portico di via Montà, nella città vecchia di Sanremo:

“Nelle foto la situazione ieri sera quando qualche animale ha banchettato con i sacchetti. Come mai non vengono utilizzate le telecamere per smascherare i colpevoli incivili? I cittadini della zona, esasperati, sono in attesa di risposte”.