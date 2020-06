Estate in sicurezza in valle Argentina con Proteus: da luglio, ogni weekend un'ambulanza nei paesi dell'entroterra

Da luglio a settembre il progetto ‘Proteus’ tornerà ad essere attivo in tutti i comuni e nelle frazioni della Valle Argentina. Si tratta di un importante servizio che da alcuni anni sta dando ottimi risultati in termini di prevenzione e soccorso in questi paesini dell'entroterra.



I dettagli sono stati stabiliti da una convenzione siglata nei giorni scorsi tra i Comuni di Triora, Molini di Triora, Montalto Carpasio e Badalucco. Grazie a questo accordo che viene siglato puntualmente con l'arrivo dell'estate, viene garantita una presenza sul territorio costante dei mezzi della Croce Verde di Arma di Taggia, con il supporto della Croce Rossa di Taggia. Dal 4 luglio fino al 30 settembre, un'ambulanza stazionerà il sabato a Badalucco e la domenica a Molini di Triora.

La presenza di un'ambulanza in valle permetterà di accorciare sensibilmente la tempistica di intervento. In estate, nell'entroterra, capita spesso che venga richiesto l'invio di soccorsi e in questo modo, almeno nei weekend, ci vorranno solo pochi minuti per raggiungere il luogo.



Inoltre, sui mezzi, sarà presente un elettrocardiografo, un'apparecchiatura che permette di rilevare in modo completo l'elettrocardiogramma e di inviarlo in diretta alla centrale operativa di Imperia Soccorso a Bussana di Sanremo. Così, il personale sanitario vede in tempo reale il tracciato elettrico del cuore del paziente ed è in grado di rilevare eventuali anomalie magari ignote alla persona monitorata. Un servizio all'avanguardia che in questi anni di uso sul territorio, ha fatto tante la volte la differenza salvando molte vite.