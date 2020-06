“Tonino Negri Sculture Ceramiche” mostra personale di Tonino Negri a Sanremo presso la Galleria d’Arte La Mongolfiera dal 20 giugno al 18 luglio

Maestro della scultura ceramica, Tonino Negri si forma come ceramista e scultore frequentando le botteghe di artigiani e artisti tra i quali Gianni Vigorelli e Marcello Chiarenza e approfondisce la sua personale ricerca attraverso viaggi in Italia e all’estero.

Le sue sculture prendono spunto da iconografie trattate in tempi remoti, offrendo loro però nuova vita e contemporaneità. Il tema della donna e della madre, la mater matuta, viene affrontato da Tonino partendo dalla forma di un vaso contenitore di vita che si sviluppa a tal punto da trasformarsi in portatrice d’acqua.

Negri è anche molto legato ad altri soggetti che stimolano la sua creatività come l’Arca, luogo e simbolo di vita e gli animali acquatici: balene o meglio capodogli dal canto melodioso, carpe solitarie o composte, acciughe che talvolta sono rappresentate le une attaccate alle altre in un ritmo vorticoso e danzante.

La mostra, curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte, sarà visitabile a partire da sabato 20 giugno fino al 18 luglio tutti i giorni presso la Galleria d'Arte La Mongolfiera in via Roma 50 a Sanremo, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30, tranne il lunedì mattina e i festivi.

Per informazioni: 0184 508554 - info@gallerialamongolfiera.it - www.gallerialamongolfiera.it