Imperia: molte richieste di fare attività fisica nei parchi cittadini, l'Assessore Vassallo "A tutti rispondo di si"

“Ho ricevuto molte richieste di poter svolgere attività fisica nei parchi cittadini. La riposta è sì, basta mantenere la distanza interpersonale di sicurezza”.

Lo ha detto l’Assessore allo Sport di Imperia, Simone Vassallo, in relazione alle molte richieste di residenti che vorrebbero fare jogging ed altre attività nei parchi.

“Anzi – prosegue Vassallo - mi sento di invitare tutti ad utilizzare, in sicurezza, i tanti spazi aperti che la città offre per svolgere attività fisica. Penso al Parco Urbano, alla Rabina, a piazza della Vittoria. Credo che sia un buon modo per vivere la nostra città”.