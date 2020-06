Sanremo: 'buona la prima' sul lungomare Calvino, il mercato ambulante riparte con il piede giusto (Foto e Video)

C’era grande attesa in città per la ripartenza del mercato bisettimanale. Le nuove norme rendono impossibile la sistemazione nella storica location di piazza Eroi e, dopo settimane di trattative e riunioni, questa mattina i banchi hanno fatto il loro esordio sul lungomare Calvino.

Al netto di qualche comprensibile problema logistico, sembra che la nuova sistemazione piaccia sia agli operatori che ai clienti. Resta da risolvere il problema della “spunta” che pare sarà affrontato nei prossimi giorni.

In occasione della ripartenza hanno fatto visita tra i banchi anche il sindaco Alberto Biancheri e l’assessore al Demanio Mauro Menozzi che hanno ascoltato i commercianti facendosi carico di qualche imperfezione ancora da limare.

Tra tutti, però, resta ben chiaro che la 'casa' del mercato è piazza Eroi. Sia per una questione di storica tradizione che per l’indotto generato tra tutte le attività che negli anni sono nate proprio in relazione alla presenza dei banchi per due giorni alla settimana. Ma al momento la data del ritorno a 'casa' è ancora impossibile da prevedere.