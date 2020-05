Anche a Ventimiglia potrebbe essere usata l'app 'Galileo Green Lane' per velocizzare la circolazione delle merci

Anche ai confini con la Francia nella nostra provincia (Olivetta San Michele, ma soprattutto Ventimiglia) potrebbe essere velocizzata e facilitata la libera circolazione delle merci con la riduzione dei tempi di attesa, durante la ripresa dopo l’emergenza Covid-19.

L'agenzia del GNSS europeo (GSA) in collaborazione con la Commissione Europea ha infatti sviluppato una soluzione mobile, l'applicazione ‘Galileo Green Lane’, per la libera circolazione delle merci e dare priorità ai beni essenziali. L'app utilizza i servizi di posizione di Galileo ed è progettata per soddisfare le esigenze delle autorità di controllo delle frontiere e dei conducenti di camion, con due interfacce utente intuitive.

Per le autorità di controllo delle frontiere, l'app fornisce una visualizzazione in tempo reale della situazione ai valichi di frontiera e aggiornamenti regolari sulla situazione del traffico. Allo stesso tempo, l'app fornisce agli stati membri un sito web in cui possono generare rapporti automaticamente, facilitando il rispetto delle raccomandazioni dell'UE. Numerosi paesi dell'Unione Europea hanno accolto con favore l'opportunità di utilizzare ‘Galileo Green Lane’ e l'app è già stata testata ai valichi di frontiera in Ungheria e Repubblica Ceca. Altri paesi come Francia, Grecia, Italia, Romania e Spagna stanno per iniziare i test.

"Con l'app ‘Galileo Green Lane’, la GSA sta onorando la propria missione per affrontare le sfide economiche e sociali sfruttando le capacità del GNSS europeo” ha affermato Pascal Claudel, Direttore Esecutivo ad interim della GSA. Per i camionisti, l'app fornisce una visualizzazione in tempo reale dei confini, attraverso una mappa a livello europeo che indica i tempi di attraversamento. Ciò consente alle compagnie di logistica e ai conducenti di preparare meglio i loro percorsi, conoscendo in anticipo i tempi di attesa ad ogni passaggio di frontiera.

Tramite l'app, inoltre, gli Stati Membri possono comunicare ai conducenti il tipo di carico che può accedere alla corsia prioritaria. "Le corsie verdi – ha detto Massimiliano Salini, Membro del Parlamento Europeo - sono state fondamentali durante la crisi Covid-19 per preservare il flusso di merci nel nostro mercato interno, e saranno fondamentali nella prossima fase in cui riprenderà il trasporto di passeggeri. Sono felice di vedere che le infrastrutture spaziali dell'UE svolgono un ruolo chiave nel buon funzionamento dei nostri trasporti su strada in queste circostanze difficili grazie all'app europea ‘Galileo Green Lane’.

Quando i conducenti entrano in un'area geo-recintata entro una determinata distanza da un confine, ricevono una notifica dagli ufficiali di frontiera sulla situazione attuale a quel confine. La loro posizione viene raccolta in forma anonima solo quando si avvicinano al confine e viene utilizzata esclusivamente per aggiornare il quadro generale del confine. Le informazioni in crowdsourcing sono aggregate, compresi i dati della principale piattaforma europea di visibilità in tempo reale ‘Sixfold’.