Smontate le tende 'Covid' di fronte ai Pronto Soccorso di Sanremo e Bordighera: gli accessi erano ormai pari a zero (Foto)

Sono state smontate questa mattina, a cura dei Volontari Aib di Sanremo e Taggia Comune, le tende che erano state allestite di fronte al Pronto Soccorso dell’ospedale di Sanremo e del ‘Saint Charles’ di Bordighera.

Un altro segnale importante verso la ripresa ‘normale’ delle attività, a due mesi dall’inizio dell’emergenza legata al Coronavirus. E’ stato notato dalla dirigenza Asl che, infatti, il numero dei pazienti auto presentati era vicino allo zero ed anche il personale utilizzato per accogliere i pazienti, in pratica non era più impegnato.

“Ora dovremo valutare come si andrà avanti – ha detto il Direttore Sanitario del 118, Stefano Ferlito – e potremmo sempre tornare indietro, sperando ovviamente di no”. La tenda rimarrà invece ad Imperia, dove l’accesso al pronto soccorso è più elevato invece di Sanremo e Bordighera.

“Da un lato, lo smontaggio della tenda è positivo perché la situazione sta virando verso un miglioramento – ha proseguito Ferlito – ma non dobbiamo abbassare la guardia e, nel caso servisse, il riallestimento della tenda è velocissimo. Se dovessero comunque esserci pazienti auto presentati, il personale potrà comunque fa fare il percorso al pronto soccorso, senza pericoli per nessuno”.

Lo smontaggio è stato deciso dal 118 sulla base dei numeri di pazienti che negli ultimi giorni si sono presentati, che praticamente era uguale a zero. Verranno comunque mantenuti tutti i livelli di guardia necessari ed il personale utilizzato per le tende, potranno lavorare in altri reparti Asl.

Il Direttore del 118 ha confermato "L'importanza delle distanze sociali, le mascherine ed i guanti, con i quali dovremo convivere ancora per molto tempo. Ora tocca a noi e solo noi potremo evitare rischi per tutti".