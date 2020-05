Sanremo: proseguono i test con il sistema del 'drive through', ieri ed oggi dietro la vecchia stazione (Foto)

Proseguono i test ‘Drive through’ disposti dall'Asl 1 imperiese. L’attività, rivolta ai casi positivi Covid guariti clinicamente e convocati dall’Asl 1, prevede l’effettuazione del tampone con il paziente a bordo del proprio mezzo.

L’obiettivo del servizio, è di accelerare l’accertamento della negatività per consentire il rientro al lavoro di cittadini che, già positivi al Coronavirus, siano in quarantena presso il proprio domicilio e risultino clinicamente guariti e asintomatici. A Imperia controlli nei pressi della piscina comunale mentre a Sanremo si stanno svolgendo in via Adolfo Rava, dietro la vecchia stazione.