Collaborazione tra Croce Rossa e SanremoRugby per contrastare assieme il Covid

SanremoRugby e Croce Rossa si uniscono per combattere il Coronavirus: giovedì 30 aprile aprile dalle ore 17.00 alle 18.00 presso la nuova stazione di Sanremo uno stand della Croce Rossa ha raccolto alimenti, generi di prima necessità e medicinali per chi si trova in stato di difficoltà.



All'iniziativa, promossa dalla CRI, era presente una delegazione del Club, in rappresentanza del SanremoRugby, per portare il supporto della società in un momento di crisi sociale, sanitaria ed economica.

Sarà possibile aiutare la Croce Rossa anche tramite la raccolta fondi con l'obiettivo di acquistare nuovi macchinari e la possibilità di raddoppiare i tamponi anti Covid-19.



E' a disposizione di tutti il numero verde della Croce Rossa di Sanremo 800065510 per segnalazioni e richiesta di aiuto di tipo alimentare e sanitario.