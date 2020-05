Amer Yachts: “Abbiamo fatto bis: Oro ed argento”

Un argento dedicato alla nuova Amer F100: è l’ultimo riconoscimento che il cantiere sanremese Permare si e’ aggiudicato il primo maggio al più ambito concorso mondiale di design “A’ Design Award” nella categoria design nautico, dopo il gold ottenuto l’anno scorso con l’Amer 94 Twin.

Lo scafo innovativo dedicato a Fernando Amerio, fondatore del marchio Amer Yachts, da parte di figli e nipoti, ha riscosso un grande successo durante gli ultimi saloni nautici.

Estremamente sofisticato e basato sulla ricerca di aumento superfici trasparenti per utilizzare la luce naturale come elemento decorativo. Giocando su riflessi studiati in abbinamento a materiali decorativi riflettenti utilizzati per un relax anche visivo richiamando la filosofia blue mind di contatto diretto con il mare.

Lo scafo e’ motorizzato con 4 volvo penta IPS e garantisce bassi consumi, stabilità e manovrabilità oltre alla silenziosità, caratteristica molto apprezzata dalla clientela Amer.

Questo premio è dedicato a tutto il team Permare, ai collaboratori e ad una persona speciale che ha scelto il nostro cantiere per esprimere il suo estro e genialità creativa.