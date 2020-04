Sanremo: al Conad Borgo l'invito di indossare la mascherina ma "Se non l'hai te la offriamo noi"

La mascherina sul volto sta diventando un’abitudine per tutti, in questo difficilissimo periodo, legato all’emergenza Coronavirus. Per muoversi nelle città e soprattutto nei negozi è fondamentale l’uso della protezione per evitare eventuali contagi.

In Lombardia è diventata obbligatoria e presto, molto probabilmente, lo diventerà anche in altre regioni italiane, tra cui anche la nostra. Nei supermercati e nelle farmacie viene chiesto di mantenere le distanze di sicurezza e, di fronte agli esercizi commerciali si formano spesso lunghe code.

Al Conad Borgo di Sanremo, noto supermercato di via Galilei, è stata presa una interessante iniziativa. All’ingresso, infatti, oltre alla richiesta di mantenimento delle distanze di sicurezza, viene chiesto di indossare la mascherina ma, se non se ne ha una a disposizione, la direzione del supermercato ne ‘offre’ una al cliente.

Una iniziativa sicuramente lodevole che vuole proteggere i clienti, ai quali si chiede di andare a fare la spesa da soli, anche in questo caso per evitare assembramenti all’interno che, purtroppo, a volta capitano per negligenza delle persone.