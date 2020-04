'NonSiamoSoli' si aggiudica il Bando 2019 dell'Associazione Culturale Eventi Benefici ACEB

L'Associazione di Volontariato Oncologico NonSiamoSoli odv di Sanremo ha partecipato e vinto con 7 voti su 7 il Bando 2019 dell'Associazione Culturale Eventi Benefici ACEB di Camporosso con un progetto per l'accompagnamento dei pazienti oncologici verso i luoghi di cura.



“In questo giorno caratterizzato dagli scherzi del 1° di Aprile – scrivono dall’associazione di volontariato oncologico - c'è una bella notizia, vera, e vogliamo ringraziare tutta l'Associazione ACEB nella persona del suo Presidente Stefano Urso e tutto il Direttivo che con il loro grande impegno di raccolta fondi aiutano le Associazioni di Volontariato e No Profit del territorio a svolgere la loro opera di servizio sociale.

NonSiamoSoli continua anche in questo periodo di emergenza sanitaria del Covid19 a svolgere il suo compito principale di accompagnamento dei pazienti oncologici verso i luoghi di cura che essi stessi scelgono per le terapie (in città, in provincia, in regione ma anche fuori regione) ed in aggiunta a questo servizio, i volontari dell'associazione NonSiamoSoli si prodigano anche per le commissioni di spesa e consegna farmaci a domicilio, ritiro ricette mediche presso gli studi medici che lo prevedono ed ampliano questi servizi anche per le persone anziane sole che non possono provvedere autonomamente a questi bisogni.

Grazie ad ACEB per il loro impegno e grazie a tutti coloro che vorranno sostenerci con il 5 per mille della loro prossima dichiarazione dei redditi. Il codice fiscale da indicare è 90071280086.

Per chi volesse sostenerci o per chiedere informazioni sui nostri servizi il numero da chiamare è 331.3966077”.