Coronavirus, il Siap dona 1500 mascherine ai poliziotti liguri, 200 andranno in provincia di Imperia

Il Siap, sindacato italiano appartenenti alla polizia di stato, ha donato 1500 mascherine per i poliziotti liguri impegnati giornalmente nel fronteggiare l’emergenza coronavirus. In provincia di Imperia saranno donate 200 mascherine, 1000 a Genova, 150 a Savona e altrettante a Spezia.



“La nostra categoria – ha commentato il segretario Roberto Traverso - sta lottando senza risparmiarsi contro un nemico subdolo e pericoloso e il SIAP, come sapete, lotta ogni giorno per fare rispettare le norme sulla sicurezza del lavoro a partire dalla regolare fornitura dei DPI, fondamentali per combattere il Covid19: dispositivi che i datori di Lavoro devono fornire ai dipendenti.



Purtroppo ci troviamo di fronte una grave carenza nazionale di DPI su un territorio che si è trovato tristemente impreparato ad affrontare la pandemia e questa situazione che oggi, visto che la gente sta morendo, non deve essere oggetto di sterili polemiche politiche strumentali (i conti si faranno quando finirà l’emergenza) sta mettendo in grave difficoltà il Dipartimento della PS.

Come sapete, il SIAP si è anche rivolto alla Regione Liguria per ottenere un aiuto per ricevere DPI e tamponi per il Covid19 per supportare l’Amministrazione che non può e non deve far lavorare i poliziotti senza rispettare le direttive sulla sicurezza impartite dalla Direzione Centrale di Sanità.

Il SIAP c’è e sarà sempre al fianco delle colleghe e dei colleghi ed è per questo che insieme ad Alessandro Dondero, (Segretario Regionale del SIAP), abbiamo condiviso con la Segreteria regionale e la Segreteria genovese, di dare un concreto aiuto ai colleghi e all’Amministrazione.

Abbiamo acquistato delle mascherine chirurgiche da donare agli Uffici Sanitari Provinciali della Liguria".