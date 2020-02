Proposta di Audio Coop per il prossimo Festival: “Maggiore risalto per le piccole etichette discografiche indipendenti

AudioCoop, il coordinamento delle piccole etichette discografiche indipendenti italiane, associato a Win, l’associazione mondiale dei discografici indipendenti, promotore del MEI, la storica kermesse faentina che celebra i suoi 25 anni dal 2 al 4 ottobre 2020 a Faenza, segnala una necessità per la prossima edizione del Festival di Sanremo e fa appello alla Rai affinché dal prossimo anno sotto il titolo di ogni canzone vengano presentati e scritti anche, oltre agli interpreti e agli autori, anche gli editori e i produttori che sono gli altri comproprietari e promotori del brano e sono una parte importante della filiera creativa. Tale segnalazione permetterà al pubblico di avere le idee ancora piu’ chiare e precise su tutta la filiera così da avere tutte le informazioni necessarie per capire al meglio il mercato musicale.

Infine, segnalando la positività della grande attenzione avuta sui giovani prima del Festival di Sanremo, AudioCoop, che rappresenta circa 175 piccoli soci e mandanti start up della nuova musica del paese, ritiene sempre per la prossima edizione possa essere utile, oltre alla massima attenzione alle proposte che arrivano dal mondo della discografia indipendente ed emergente, che è quella oggi che crea tutta la nuova musica del paese, nella fase finale del Festival di Sanremo, reinserire i Giovani nella classifica generale insieme ai Big e trattarli durante le serate allo stesso modo rispecchiando così in tutto e per tutto il mercato attuale che non vede più differenze tra Big e Giovani e porta tranquillamente in testa alle classifiche un giovane esordiente appena maggiorenne”.