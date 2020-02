Francesco Gabbani “l’italiano” a Sanremo: “Non è buonismo, ma rispetto: siamo tutti esseri umani nell’universo”

“E’ molto importante che sia stato capito il significato della mia esibizione: non voglio passare per buonista, ma per me certi valori di rispetto sono scontati, così come la consapevolezza dell’italianità, con pregi e difetti”. Così Francesco Gabbani, vincitore del Festival di Sanremo 2017, dopo la reinterpretazione di “L’italiano” di Toto Cotugno alla serata cover di ieri.

Il cantante toscano si è presentato vestito da astronauta sulla luna e sventolando il tricolore, con alle spalle ballerini di seconda generazione di italiani.

“Mi piace esprimere italianità nel cosmo – ha spiegato –, perché ciascuno pensa e cresce da italiano, ma alla fine siamo tutti esseri umani nell’universo”.

Poi, sulla sua nuova partecipazione alla kermesse canora: “Torno con il cuore molto sereno, lo sfizio di vincere me lo sono già tolto, e nel modo più inaspettato. Con ‘Viceversa’ mostro un’altra parte del mio modo di fare musica, con contenuti più emozionali”.